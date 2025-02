Ernährung Essen gehen immer teurer: Deutschland isst Stulle

In Deutschland ist man stolz darauf, dass es hier mehr als 300 Brotsorten gibt. Eine andere Weltsicht hat man im Nachbarland Frankreich. In der Baguette-Nation soll der legendäre Präsident Charles de Gaulle einst gesagt haben: "Wie wollen Sie ein Land regieren, in dem es 258 Käsesorten gibt?" In einigen Versionen dieses angeblichen Zitats reicht die Zahl der Sorten sogar bis 600.