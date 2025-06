Ernährung Erdbeeren zu Saison-Tiefpreisen - so viel kostet die Schale

Ernte unterschiedlich weit vorangeschritten

Nach Angaben des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauern sind in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und Bayern bereits rund 70 Prozent der Normalkultur geerntet. Im Norden, wie in Niedersachsen und Brandenburg, seien es dagegen erst etwa 20 Prozent. Die Hauptsaison endet demnach im Süden Anfang Juli, in den anderen Bundesländern im Laufe des Julis.