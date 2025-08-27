Mal rückwärts, mal seitwärts und nun wieder vorwärts: Der Fremdenverkehr im Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat nach mehreren Richtungswechseln im Juni 2025 einen Steigerungslauf hingelegt. Gegenüber dem Vorjahresmonat ging es bei den Übernachtungen um gut 15 Prozent nach oben. Das Beherbergungsgewerbe hat 72.812 Übernachtungen verkauft und damit einen Monatsrekord für 2025 aufgestellt. Das Thüringer Landesamt für Statistik berücksichtigt dabei aber nur die Angaben von Vermietern mit neun und mehr Gästebetten.