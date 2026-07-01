New York - Am 2. Juli 1994 wurde Kolumbiens Nationalspieler Andres Escobar nach dem überraschenden Vorrunden-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft erschossen. 32 Jahre später findet erneut eine WM in den USA statt und sein älterer Bruder Santiago Escobar erinnert aus diesem Anlass an den damals 27 Jahre alten Verteidiger: "Bei der Weltmeisterschaft 1994 erzielte Andrés ein Eigentor, kehrte dann nach Medellín zurück und verlor sein Leben. Für mich ist dies eine Zeit des Gedenkens", sagte er der "New York Times". "Auch nach 32 Jahren weine ich noch um meinen Bruder."