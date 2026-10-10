Ermittlungsverfahren: Auto überschlägt sich bei Andisleben – Zwei Schwerverletzte

Andisleben (dpa/th) - In der Nähe von Andisleben (Landkreis Sömmerda) hat sich ein Auto überschlagen - zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Gegen den 33 Jahre alten Fahrer sei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann war mit seiner 18 Jahre alten Beifahrerin am Nachmittag auf der Bundesstraße 176 in der Nähe vom Andislebener Kreuz unterwegs gewesen.