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Ermittlungsverfahren Auto überschlägt sich bei Andisleben – Zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall nahe Andisleben werden zwei Menschen schwer verletzt. Gegen den Fahrer läuft ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ermittlungsverfahren: Auto überschlägt sich bei Andisleben – Zwei Schwerverletzte
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Der Wagen kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Andisleben (dpa/th) - In der Nähe von Andisleben (Landkreis Sömmerda) hat sich ein Auto überschlagen - zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Gegen den 33 Jahre alten Fahrer sei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann war mit seiner 18 Jahre alten Beifahrerin am Nachmittag auf der Bundesstraße 176 in der Nähe vom Andislebener Kreuz unterwegs gewesen. 

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Der Wagen kam den Angaben nach aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug sei auf einem angrenzenden Feld auf den Rädern zum Stillstand gekommen. Der Fahrer und die 18-Jährige kamen mit schweren Verletzungen in ein Erfurter Krankenhaus.