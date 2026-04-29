Ermittlungsergebnis: Hausbrand in Sondershausen durch defekten Akku ausgelöst

Sondershausen (dpa/th) - Das verheerende Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ist auf einen defekten Lithium-Ionen-Akku in einer Wohnung zurückzuführen. Dies haben die polizeilichen Ermittlungen und die Untersuchung des Brandortes durch einen Sachverständigen ergeben, wie die Polizei mitteilte. Der defekte Akku ist demnach in der Wohnung explodiert, die Flammen griffen auf den Dachstuhl über und beschädigten das Dachgeschoss erheblich. Der Brand hatte sich am Sonntagmorgen ereignet, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.