Ein Abgleich der Spuren habe die beiden identifiziert, wie es hieß. Der 20-Jährige wurde den Angaben zufolge daraufhin bereits Mitte August 2023 in Ingolstadt festgenommen. Den älteren Verdächtigen fanden die Ermittler nun in Barcelona. Er wurde ebenfalls festgenommen und am 26. September nach Deutschland ausgeliefert.