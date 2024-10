Ermittlungserfolg: Nach Einbruch: Beute im Millionenwert in Bulgarien entdeckt

Einer der mutmaßlichen Täter bei anderem Einbruch festgenommen

Der Ermittlungserfolg dürfte wohl auf einen anderen Diebstahl zurückgehen: Ende August kam es zu einem Einbruch in eine Wallersdorfer Bäckerei. Kurz darauf wurden ein 39 und ein 43 Jahre alter Mann festgenommen, wie es hieß. Die beiden kamen daraufhin wegen des Verdachts des schweren Diebstahls in Untersuchungshaft. Sie stehen zudem in Verdacht, für eine Einbruchserie in Bäckereifilialen in Oberpfalz und in Niederbayern verantwortlich zu sein.