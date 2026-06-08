Regensburg (dpa/lby) - Ein Mann soll mindestens zehn Einbrüche in Regensburg verübt haben. Der 46-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Er soll im Jahr 2025 für sieben Einbrüche in Regensburg verantwortlich sein, im Jahr 2026 für mindestens drei weitere Einbrüche. Ob noch weitere Einbrüche auf ihn zurückgehen, sei derzeit unklar. Es gebe jedoch zahlreiche Fälle mit einem ähnlichen Vorgehensmuster, sagte eine Polizeisprecherin.