Ermittlungen: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei stellt Tatverdächtige

Mühlhausen (dpa/th) - Die rasche Reaktion eines Anwohners nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Mühlhausen hat die Polizei auf die Fährte der mutmaßlichen Täter gebracht. Drei Männer im Alter von 20, 22 und 32 Jahren seien nach der Sprengung in der Nacht zum Samstag vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Ordnungshüter waren mit mehreren Funkstreifenwagen zum Tatort geeilt, nachdem ein Anwohner kurz nach Mitternacht die Explosion gehört und die Polizei alarmiert hatte.