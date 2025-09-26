Ermittlungen: Zeugen gesucht nach Fahrt in Menschengruppe bei Kirmes

Niederdorla (dpa/th) - Die Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe auf einer Kirmes beschäftigt weiterhin die Polizei. Im Zuge der intensiven Ermittlungen würden weitere Zeugen gesucht, teilten die Beamten mit. Bei der Kirmesveranstaltung am 20. September in Niederorla im Unstrut-Hainich-Kreis war ein 41-jähriger Mann mit seinem Auto in eine vor einer Gaststätte stehende Gruppe Kirmesgäste gefahren, mehrere Menschen wurden verletzt.