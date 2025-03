Jena (dpa/th) - Einbrecher haben in einer Firma in Jena hochwertige Werkzeuge im Wert von insgesamt rund 280.000 Euro gestohlen. Der Einbruch ereignete sich im Laufe des vergangenen Wochenendes und wurde zu Wochenbeginn bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die Räume der Firma waren laut Polizei mit Überwachungskameras ausgerüstet. Von der Auswertung der Aufnahmen erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die Täter. Am Tatort seien zudem mehrere Spuren gesichert worden. Was es für eine Firma war und um welche Art von Werkzeugen es sich handelte, sagte die Polizei nicht.