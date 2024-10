Ermittlungen: Weitere Bombendrohungen in Österreich - Alarm in Feldkirch

Am Dienstag mussten wegen Drohungen auch Schulen in Linz und Graz vorübergehend geräumt werden, am Montagabend war ein Einkaufszentrum in Salzburg betroffen. In der vergangenen Woche hatte es eine Reihe von Bombendrohungen gegen mehrere österreichische Bahnhöfe gegeben. Die Verfassungsschutzbehörden der Republik und der Bundesländer ermitteln zu den Vorfällen, bei denen bislang niemand zu Schaden gekommen ist.