Ermittlungen wegen Autorennen: Gefährliche Flucht vor Polizei – rote Ampeln missachtet

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist in der Nürnberger Innenstadt mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet und hat dabei mehrere Menschen gefährdet. Er habe auch einige rote Ampeln ignoriert, teilte die Polizei mit.
Mit hohem Tempo flüchtet ein Autofahrer vor der Polizei durch die Nürnberger Innenstadt – und bringt dabei Passanten in Gefahr. Die Ermittlungen laufen.
Nürnberg (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist in der Nürnberger Innenstadt mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet und hat dabei mehrere Menschen gefährdet. Er habe auch einige rote Ampeln ignoriert, teilte die Polizei mit.
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Ein Polizist auf Fußstreife, der den Fahrer stoppen wollte, habe ausweichen müssen, um nicht von dem Fluchtfahrzeug erfasst zu werden. Der Autofahrer brachte zudem einen Fußgänger in Gefahr, der am Opernhaus bei Grün eine Kreuzung überquerte.
Einer Streife war der Wagen am Sonntagmorgen gegen 00.45 Uhr am Plärrer aufgefallen. Als die Beamten ihn anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete, wie es hieß. Kurz darauf entdeckten Einsatzkräfte das Fahrzeug erneut. Wieder ignorierte der Fahrer die Anhaltezeichen.
Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.