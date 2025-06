Erfurt (dpa/th) - Nach der Verhaftung eines 63-jährigen Lehrers an einer Schule in Erfurt wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch an einer Schülerin ist nun auch der zweite Verdächtigte festgenommen worden. Es handelt sich um einen 57-Jährigen, dem die Verbreitung jugendpornografischer Inhalte vorgeworfen wird, teilte die Landespolizeiinspektion Erfurt mit.