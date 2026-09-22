Ermittlungen: Verbrannte Leiche gefunden - Kripo sieht Beziehungstat

Bayerisch Eisenstein (dpa/lby) - Nach dem Fund einer verbrannten Leiche in einem Auto in Niederbayern haben sich die Hinweise auf eine Beziehungstat bestätigt. Durch die Obduktion sei festgestellt worden, dass es sich bei der Toten um die 45 Jahre alte ehemalige Lebensgefährtin des Fahrzeughalters handele, teile die Polizei mit. Der 46 Jahre alte deutsche Mann war in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt in der Nähe des brennenden Kleinbusses in einem Wald bei Bayerisch Eisenstein (Landkreis Regen) gefunden worden.