Bamberg/Forchheim (dpa/lby) - In Oberfranken gibt es einen Verdachtsfall von sexuellem Missbrauch in einem Kindergarten. Ein Mitarbeiter einer Einrichtung in der Region Forchheim sitzt deshalb in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten. Demnach soll der Mann ein fünf Jahre altes Mädchen unsittlich am Oberkörper berührt haben, die Eltern meldeten den Vorfall der Polizei.