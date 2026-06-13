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Ermittlungen Tödlicher Unfall auf A71 bei Stadtilm

Rettungskräfte sind bei einem schweren Verkehrsunfall gefordert: Nach dem verbotenen Wendemanöver eines Autos stirbt eine Frau. Außerdem werden mehrere Menschen verletzt - darunter auch ein Kind.

Ermittlungen: Tödlicher Unfall auf A71 bei Stadtilm
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Auch Rettungshubschrauber waren vor Ort im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa

Stadtilm (dpa/th) - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf dem Autobahnzubringer der Autobahn 71 bei Stadtilm ist eine 70 Jahre alte Frau gestorben. Eine 68-jährige Frau schwebe in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Sie hatte wie die tödlich verletzte Frau in einem Auto gesessen, dessen Fahrer laut Polizei entgegen den Verkehrsregeln zu einem Wendemanöver auf der Zu- und Abfahrt angesetzt hatte. Ein von der Autobahn abfahrender Pkw prallte seitlich in das wendende Auto, eines der Autos ging in Flammen auf.

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Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt sechs Menschen verletzt, darunter auch der 64-jährige Fahrer des wendenden Autos und ein vierjähriges Mädchen, das in dem anderen Wagen gesessen hatte. Zwei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Auch mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist ein Gutachter vor Ort. Den Schaden an den beteiligten Autos bezifferte die Polizei zunächst auf rund 65.000 Euro, den an der Fahrbahn auf rund 10.000 Euro.