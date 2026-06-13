Ermittlungen: Tödlicher Unfall auf A71 bei Stadtilm

Stadtilm (dpa/th) - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf dem Autobahnzubringer der Autobahn 71 bei Stadtilm ist eine 70 Jahre alte Frau gestorben. Eine 68-jährige Frau schwebe in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Sie hatte wie die tödlich verletzte Frau in einem Auto gesessen, dessen Fahrer laut Polizei entgegen den Verkehrsregeln zu einem Wendemanöver auf der Zu- und Abfahrt angesetzt hatte. Ein von der Autobahn abfahrender Pkw prallte seitlich in das wendende Auto, eines der Autos ging in Flammen auf.