Eingriff in die Natur mit Genehmigung der Stadt

Grundsätzlich wird in regelmäßigen Abständen das Wasser in den Münchner Bächen abgesenkt, um das Bachbett zu reinigen. Allerdings ist das ein Eingriff in die Ökologie: Er muss von der Stadt München genehmigt werden. Größere Fische werden vor der Reinigung abgefischt und in andere Gewässer umgesetzt. Das sollte für die kurzfristige Absenkung wegen des Unfalls nicht geschehen.