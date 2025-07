Ermittlungen: Tierhalteverbot für Bauernhof nach Fund von 80 toten Tieren

Landsberg am Lech (dpa/lby) - Nachdem auf einem Bauernhof im Landkreis Landsberg am Lech 80 Tiere verendet sind, hat das Landratsamt ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen. Das Amt habe zuvor noch Untersuchungen zur Todesursache geführt, sagte eine Pressesprecherin. Ersten Erkenntnissen zufolge starben die Ziegen an Vernachlässigung. Eine Krankheit oder eine Seuche wurde vorerst ausgeschlossen. Zuvor hatte der "Bayerische Rundfunk" berichtet.