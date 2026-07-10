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Ermittlungen Streit unter Kollegen führt zu Polizeieinsatz

In einer Arbeiterunterkunft in Niederbayern haben zwei Kollegen Zoff. Einer ruft die Polizei. Mehrere Streifenwagen rücken aus.

Ermittlungen: Streit unter Kollegen führt zu Polizeieinsatz
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In Niederbayern führte ein Streit unter Kollegen zu einem Polizeieinsatz. (Archivbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Vilshofen an der Donau (dpa/lby) - Eine vermeintliche Bedrohungslage hat für einen größeren Polizeieinsatz in Vilshofen an der Donau gesorgt. Ein Bewohner einer Arbeiterunterkunft tätigte am Vormittag einen Notruf und gab an, von einem Kollegen mit dem Messer bedroht zu werden und ins Freie geflüchtet zu sein, teilte die Polizei mit. Mehrere Streifenfahrzeuge rückten daraufhin aus. Der 42-Jährige erwartete die Beamten vor dem Gebäude. Der 49 Jahre alte Kollege sei freiwillig ins Freie gekommen und habe sich dort der Polizei gestellt, hieß es. Allerdings habe er den Sachverhalt anders dargestellt.

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Den Ermittlungen nach gab es keine konkrete Bedrohung mit einem Messer, so die Polizei. Vielmehr dürfte es sich um einen verbalen Streit gehandelt haben, dem eine seit längerem andauernde Auseinandersetzung vorausgehe. Nachdem sich das vermeintliche Opfer auf dem Nachhauseweg ins Ruhrgebiet befunden habe, seien die "Streithähne ohne Zutun der Polizei räumlich getrennt" worden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.