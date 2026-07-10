Ermittlungen: Streit unter Kollegen führt zu Polizeieinsatz

Vilshofen an der Donau (dpa/lby) - Eine vermeintliche Bedrohungslage hat für einen größeren Polizeieinsatz in Vilshofen an der Donau gesorgt. Ein Bewohner einer Arbeiterunterkunft tätigte am Vormittag einen Notruf und gab an, von einem Kollegen mit dem Messer bedroht zu werden und ins Freie geflüchtet zu sein, teilte die Polizei mit. Mehrere Streifenfahrzeuge rückten daraufhin aus. Der 42-Jährige erwartete die Beamten vor dem Gebäude. Der 49 Jahre alte Kollege sei freiwillig ins Freie gekommen und habe sich dort der Polizei gestellt, hieß es. Allerdings habe er den Sachverhalt anders dargestellt.