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  6. Streit eskaliert - Mann nach Messerstichen festgenommen

Ermittlungen Streit eskaliert - Mann nach Messerstichen festgenommen

Zwei Männer streiten sich auf einem öffentlichen Fußweg in Nordhausen buchstäblich bis aufs Messer. Einer wird schwer verletzt, gegen den Tatverdächtigen wird Haftbefehl erlassen.

Ermittlungen: Streit eskaliert - Mann nach Messerstichen festgenommen
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Nach einem Streit in Nordhausen wurde ein 23-Jähriger festgenommen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Nordhausen (dpa/th) - Nach einem eskalierten Streit zwischen zwei Männern in Nordhausen, bei dem ein Messer im Spiel war, ist Haftbefehl gegen einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen worden. Der Mann, der einem 27-Jährigen schwere Stichverletzungen zugefügt haben soll, sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Er war kurz nach dem Streit am Sonntagnachmittag von Polizisten vorläufig festgenommen worden.

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Im Stadtgebiet von Nordhausen hatten sich die beiden Männer auf einem Weg nahe dem Fluss Zorge gestritten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 23-Jährige ein Messer aus einer Tasche gezogen und auf den 27-Jährigen eingestochen haben. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.