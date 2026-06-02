Ermittlungen: Streit eskaliert - Mann nach Messerstichen festgenommen

Nordhausen (dpa/th) - Nach einem eskalierten Streit zwischen zwei Männern in Nordhausen, bei dem ein Messer im Spiel war, ist Haftbefehl gegen einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen worden. Der Mann, der einem 27-Jährigen schwere Stichverletzungen zugefügt haben soll, sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Er war kurz nach dem Streit am Sonntagnachmittag von Polizisten vorläufig festgenommen worden.