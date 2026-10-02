Ermittlungen: Staatsanwaltschaft Gera stellt Verfahren gegen Höcke ein

Erfurt - Die Staatsanwaltschaft Gera hat ein Verfahren gegen Thüringens AfD-Chef Björn Höcke wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Staates eingestellt. Die Ermittlungsbehörde verwies darauf, dass Höcke vom Landgericht Halle bereits zweimal wegen der Verwendung einer verbotenen SA-Parole verurteilt wurde. "Die Strafe, die wegen der angezeigten Tat verhängt werden könnte, fiele daneben voraussichtlich nicht beträchtlich ins Gewicht", teilte die Staatsanwaltschaft Gera mit. Zuerst hatte das Nachrichtenportal "t-online" über die Einstellung des Verfahrens berichtet.