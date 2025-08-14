Ermittlungen: Servicegesellschaft der GdP wird auch intern durchleuchtet

Erfurt (dpa/th) - Nicht nur die Staatsanwaltschaft Erfurt, sondern auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Thüringen selbst beschäftigt sich mit den Zuständen bei einer gewerkschaftseigenen Servicegesellschaft. Zwar könne sich die Gewerkschaft mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht zu den konkreten Verdachtsmomenten äußern, denen die Justiz derzeit nachgeht, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft der Polizei Thüringen der Deutschen Presse-Agentur. Unabhängig von diesen Ermittlungen gebe es aber innerhalb der Servicegesellschaft "eine umfassende und sorgfältige, interne Aufarbeitung der Thematik". Alle in diesem Zusammenhang relevanten Entwicklungen wolle die Gewerkschaft offen kommunizieren.