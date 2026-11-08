Uhlstädt-Kirchhasel (dpa/th) - Bei einem Unfall in Uhlstädt-Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Der 40-Jährige sei am Sonntagnachmittag von einem Passanten leblos an einer Straße gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Radfahrer habe eine Kopfverletzung aufgewiesen. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei er am Unfallort gestorben. Möglicherweise sei der Mann gegen eine Leitplanke gefahren. Der genaue Unfallhergang sei bislang unklar, es gebe keine Zeugen des Geschehens.