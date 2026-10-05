Ermittlungen: Polizist rettet Bewohner bei Wohnhausbrand in Offenbach

Alle Bewohner des Hauses, inklusive der in der betroffenen Wohnung lebenden Familie, hätten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen können. Ein Polizeibeamter sei zuvor zufällig an dem Haus vorbeigekommen und habe die Bewohner zur Evakuierung aufgefordert. Die Feuerwehr konnte den Brand nach eigenen Angaben zügig löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern.