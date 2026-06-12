Ermittlungen Polizei in Washington untersucht "86 47"-Zeichen im Rasen

Dem US-Nachschlagewerk zufolge handelt es sich bei "86" um einen veralteten Ausdruck, der erstmals in den 1930er Jahren nachgewiesen wurde. Unter anderem bedeutet er demnach, dass etwas in einem Restaurant ausverkauft ist. Später kamen die Bedeutungen "loswerden" oder "abweisen" hinzu. "Zu den jüngst übernommenen Bedeutungen gehört eine logische Erweiterung der vorherigen, nämlich die Bedeutung "töten"", heißt es bei Merriam-Webster. Diese werde aber nur selten verwendet.