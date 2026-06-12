Ermittlungen Polizei in Washington untersucht "86 47"-Zeichen im Rasen

Washington - Auf dem Rasen der National Mall, der zentralen Grünanlage in Washington zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial, sind Verfärbungen aufgetaucht, die die Zahlenkombination "86 47" bilden. Die für den Park zuständige Polizei untersucht den Vorfall, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Die Zahlenfolge wird häufig als Ausdruck des Widerstands gegen US-Präsident Donald Trump verstanden. Für Sonntag sind auf der National Mall Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag Trumps geplant.