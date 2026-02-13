Ermittlungen: Polizei findet Kanone bei Durchsuchung in Niederbayern

Straubing (dpa/lby) - Eine vermutlich funktionsfähige Kanone und weitere Waffen sind während einer Durchsuchung eines Anwesens im Landkreis Straubing-Bogen entdeckt worden. Zu der Durchsuchung am Mittwoch hätten Ermittlungen gegen den 33-jährigen Besitzer des Anwesens geführt, sagte eine Polizeisprecherin. Neben der Kanone seien unter anderem Luftdruckpistolen und echte Schusswaffen sowie Munition sichergestellt worden.