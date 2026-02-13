 
Ermittlungen Polizei findet Kanone bei Durchsuchung in Niederbayern

In Niederbayern stößt die Polizei bei einer Durchsuchung auf eine mutmaßlich echte Kanone. Auf dem Anwesen finden die Ermittler noch weitere Dinge.

In Niederbayern stieß die Polizei bei einer Durchsuchung auf eine mutmaßlich echte Kanone.(Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Straubing (dpa/lby) - Eine vermutlich funktionsfähige Kanone und weitere Waffen sind während einer Durchsuchung eines Anwesens im Landkreis Straubing-Bogen entdeckt worden. Zu der Durchsuchung am Mittwoch hätten Ermittlungen gegen den 33-jährigen Besitzer des Anwesens geführt, sagte eine Polizeisprecherin. Neben der Kanone seien unter anderem Luftdruckpistolen und echte Schusswaffen sowie Munition sichergestellt worden.

Die Kanone sei dem Anschein nach funktionstüchtig, das müsse jedoch noch geprüft werden, hieß es weiter. Gegen den Mann werde wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und Sprengstoffgesetz ermittelt. Die Polizei ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft.