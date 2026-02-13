Straubing (dpa/lby) - Eine vermutlich funktionsfähige Kanone und weitere Waffen sind während einer Durchsuchung eines Anwesens im Landkreis Straubing-Bogen entdeckt worden. Zu der Durchsuchung am Mittwoch hätten Ermittlungen gegen den 33-jährigen Besitzer des Anwesens geführt, sagte eine Polizeisprecherin. Neben der Kanone seien unter anderem Luftdruckpistolen und echte Schusswaffen sowie Munition sichergestellt worden.
Ermittlungen Polizei findet Kanone bei Durchsuchung in Niederbayern
dpa 13.02.2026 - 13:51 Uhr