Ermittlungen: Polizei durchsucht Ausstellung von Fußball-Ultras in Jena

Jena (dpa/th) - Die Polizei hat in Jena eine Ausstellung über die Geschichte einer Ultra-Fangruppierung von Carl Zeiss Jena durchsucht. Hintergrund sind laut Polizeimitteilung ein Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Gera, bei denen es unter anderem um den Anfangsverdacht des Tatvorwurfs der Billigung von Straftaten geht. "Dieser ergibt sich durch das öffentliche Ausstellen von offensichtlich aus den eigenen Reihen begangener schwerer Straftaten und die damit einhergehende Störung des öffentlichen Friedens im Raum Jena", hieß es in der Mitteilung.