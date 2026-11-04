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Ermittlungen Polizei durchsucht Ausstellung von Fußball-Ultras in Jena

Warum die Polizei die Ausstellung der Ultra-Gruppe «Horda Azzuro» genauer unter die Lupe nahm.

Ermittlungen: Polizei durchsucht Ausstellung von Fußball-Ultras in Jena
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Hintergrund der Durchsuchung ist der Anfangsverdacht des Tatvorwurfs der Billigung von Straftaten. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Jena (dpa/th) - Die Polizei hat in Jena eine Ausstellung über die Geschichte einer Ultra-Fangruppierung von Carl Zeiss Jena durchsucht. Hintergrund sind laut Polizeimitteilung ein Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Gera, bei denen es unter anderem um den Anfangsverdacht des Tatvorwurfs der Billigung von Straftaten geht. "Dieser ergibt sich durch das öffentliche Ausstellen von offensichtlich aus den eigenen Reihen begangener schwerer Straftaten und die damit einhergehende Störung des öffentlichen Friedens im Raum Jena", hieß es in der Mitteilung.

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In der Ausstellung blickt die "Horda Azzuro" genannte Gruppierung auf ihre eigene Geschichte. Neben Megaphonen und Spruchbändern werden dabei Fotos etwa von Pyro-Aktionen in Stadien gezeigt und Ereignisse thematisiert, bei denen es zu Polizeieinsätzen und Konfrontationen mit anderen Gruppierungen kam. Die "Horda Azzuro" wird in der linken Fanszene verortet.

Weitere Details zu der Durchsuchung und den Ermittlungen nannten die Behörden nicht.