Ermittlungen Nach tödlichem Busunfall in München wird weiter ermittelt

Wie kam es zum tödlichen Busunfall in München? Die Polizei ermittelt weiter zur Ursache, während Fragen zur Sicherheit in Stadtbussen diskutiert werden.
Der Bus war am Samstag im Osten Münchens von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Eine 13-Jährige kam dabei ums Leben, der 38 Jahre alte Busfahrer wurde schwer verletzt, vier Mädchen und eine 44-Jährige erlitten leichtere Verletzungen.
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) verwies in dem Zusammenhang auf die grundsätzliche Sicherheit von Linienbussen. Eine Anschnallpflicht gelte nur bei Geschwindigkeiten ab 60 Kilometern pro Stunde, sagte ein Sprecher. So dürften etwa auf Autobahnen nur entsprechend ausgerüstete Linienbusse unterwegs sein. Im normalen Stadtverkehr werde aber eine Gurtpflicht nicht diskutiert, da es auch nur ein relativ geringes Unfallgeschehen gebe. Es gebe zwar Unfälle mit Linienbussen, diese gingen aber in der Regel mit leichteren Verletzungen aus.
Nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG müssen sich Fahrerinnen und Fahrer von Bussen regelmäßig durchchecken lassen. Die Fahrerlaubnis werde für maximal fünf Jahre erteilt, sagte ein Sprecher. Bei einer Verlängerung würden auch arbeitsmedizinische Untersuchungen durchgeführt. Zudem müssten alle seit Juli 2024 zugelassenen Linienbusse mit einem Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarnsystem ausgestattet sein. Damit werde das Fahrverhalten, Lenkmuster und gegebenenfalls Blickverhalten überwacht und bei Müdigkeit oder nachlassender Aufmerksamkeit entsprechend gewarnt.
Der Unfall hatte für tiefe Betroffenheit gesorgt. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte sich in den sozialen Medien geäußert. "Meine Gedanken sind bei den Eltern und den Angehörigen und Freunden des jungen Mädchens", sagte er in einem Video.
Nach bisherigen Erkenntnissen war der 38-jährige Fahrer am Samstagnachmittag mit dem Bus von der Straße abgekommen. Daraufhin sei das Fahrzeug gegen die Hauswand eines Gebäudes der Stadtwerke München gefahren, meldete die Polizei. Reiter sprach von einem ungebremsten Aufprall.
Die 13-Jährige hatte nach Angaben der Polizei auf dem Platz hinter dem Busfahrer gesessen und wurde durch die Wucht des Aufpralls zum Teil aus dem Seitenfenster gegen die Hauswand geschleudert. Sie starb noch vor Ort.