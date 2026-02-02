Ermittlungen Nach tödlichem Busunfall in München wird weiter ermittelt

Keine Anschnallpflicht in Linienbussen

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) verwies in dem Zusammenhang auf die grundsätzliche Sicherheit von Linienbussen. Eine Anschnallpflicht gelte nur bei Geschwindigkeiten ab 60 Kilometern pro Stunde, sagte ein Sprecher. So dürften etwa auf Autobahnen nur entsprechend ausgerüstete Linienbusse unterwegs sein. Im normalen Stadtverkehr werde aber eine Gurtpflicht nicht diskutiert, da es auch nur ein relativ geringes Unfallgeschehen gebe. Es gebe zwar Unfälle mit Linienbussen, diese gingen aber in der Regel mit leichteren Verletzungen aus.