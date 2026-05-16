Ermittlungen nach Fußballspiel: Banner mit Bürgermeister im Fadenkreuz im Jenaer Stadion

Jena (dpa/th) - Nach dem Thüringenderby in der Fußball-Regionalliga zwischen Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt ermittelt die Polizei wegen Beleidigung und Bedrohung des Jenaer Bürgermeisters Benjamin Koppe (CDU). Im Jenaer Stadion sei in der Zone der Jenaer Ultras zeitweilig ein Banner mit dem Konterfei des Kommunalpolitikers in einem Fadenkreuz über die Bande gehängt worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Das Banner habe eine Größe von etwa 2,50 mal 2,50 Meter gehabt. Die Polizei habe Videoaufnahmen von dem Vorfall gefertigt und erhoffe sich dadurch konkrete Hinweise auf die Täter.