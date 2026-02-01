Ermittlungen: Münchens OB nennt Ursache für tödlichen Busunfall

München (dpa/lby) - Nach dem tödlichen Busunfall, bei dem ein Kind ums Leben gekommen ist, hat sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter betroffen geäußert. "Meine Gedanken sind bei den Eltern und den Angehörigen und Freunden des jungen Mädchens.", sagte er in einem Video auf seinem Instagram-Kanal. Laut Reiter sei die Unfallursache ein medizinischer Notfall des Fahrers gewesen. Er berief sich dabei auf die Einsatzleitung und dem Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG).