Ermittlungen Münchens OB nennt Ursache für tödlichen Busunfall

Nach dem Busunfall in München spricht Oberbürgermeister Dieter Reiter den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Er nennt außerdem eine mögliche Unfallursache.

Bei dem schweren Busunfall ist ein 13-jähriges Mädchen gestorben. Foto: Stefan Puchner/dpa

München (dpa/lby) - Nach dem tödlichen Busunfall, bei dem ein Kind ums Leben gekommen ist, hat sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter betroffen geäußert. "Meine Gedanken sind bei den Eltern und den Angehörigen und Freunden des jungen Mädchens.", sagte er in einem Video auf seinem Instagram-Kanal. Laut Reiter sei die Unfallursache ein medizinischer Notfall des Fahrers gewesen. Er berief sich dabei auf die Einsatzleitung und dem Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG).

Im Osten Münchens war ein Linienbus am Samstag gegen eine Hauswand gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ein 13-jähriges Mädchen starb am Unfallort. Der 38 Jahre alt Busfahrer sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Sechs weitere Insassen hatten demnach leichte Verletzungen erlitten. Zuvor hatte die Polizei von vier Schwerverletzten gesprochen. Reiter wünschte den Verletzten gute Besserung: "Ich hoffe sehr, dass sie alle wieder vollständig gesund werden."