Ermittlungen Minister: Wurde nicht über erste Vorwürfe zu JVA informiert

Augsburg/München - Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) wurde nach eigenen Worten nicht über die ersten Vorwürfe einer Anstaltsärztin zu Zuständen in der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen in Kenntnis gesetzt. "Ich bin im letzten Jahr, wie diese E-Mail kam, nicht darüber informiert worden", sagte Eisenreich am Donnerstag in München. Die damalige Anstaltsärztin hatte sich Mitte Oktober 2023 mit einer Eingabe insbesondere zu der Unterbringung von Gefangenen in den besonders gesicherten Hafträumen in der JVA an die Strafvollzugsabteilung des Ministeriums gewandt.