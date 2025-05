Gera (dpa/th) - Ein 24 Jahre alter Mann ist in Gera durch einen bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und im Gesicht verletzt worden. Der junge Mann kam mit einer tiefen Schnittwunde zur Behandlung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach ihren Angaben hatte sich der 24-Jährige gemeinsam mit mehreren Freunden an einer Sitzgruppe in einem Park aufgehalten, als der Täter auf die Gruppe zukam, ihn unvermittelt attackierte und anschließend flüchtete. Die Polizei wurde seiner trotz eines Großaufgebots nicht habhaft. Der Hintergrund des Vorfalls ist bislang unklar.