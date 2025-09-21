Ermittlungen: Mann fährt bei Kirmes auf Menschengruppe zu – Fünf Verletzte

Niederdorla - Im thüringischen Niederdorla ist ein 41-Jähriger mit einem Auto bei einer Kirmes auf eine Menschengruppe zugefahren. Fünf Menschen wurden bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag leicht verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Sie hätten dem Fahrzeug ausweichen und sich in Sicherheit bringen können. Der Mann, ein Deutscher, wurde festgenommen. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" über den Vorfall im Unstrut-Hainich-Kreis berichtet. Die genauen Hintergründe, etwa das Motiv des Mannes, sind noch nicht bekannt.