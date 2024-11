Ein Passant hatte die Leiche, der auch mehrere Gliedmaßen fehlten, am Samstagnachmittag im Stadtteil Rissen auf Höhe des Leuchtturms entdeckt. Nach Angaben der Polizei trieb sie zuvor in der Elbe und wurde vermutlich durch Hochwasser ans Ufer gespült. Der Körper wurde in der Nacht von der Feuerwehr geborgen und ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.