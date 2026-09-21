Ermittlungen: Leiche aus brennendem Fahrzeug wird obduziert

Bayerisch Eisenstein (dpa/lby) - Nach dem Fund einer Leiche in einem brennenden Fahrzeug in Niederbayern soll per Obduktion geklärt werden, wer die Person ist und woran sie starb. Der 46 Jahre alte Halter des Fahrzeugs, der schwer verletzt in einem nahe gelegenen Wald in Bayerisch Eisenstein (Landkreis Regen) gefunden worden war, konnte nach Polizeiangaben bisher nicht befragt werden - der Zustand des Mannes ist demnach weiterhin kritisch.