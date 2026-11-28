Marktoffingen (dpa/lby) - Bei einem Wohnhausbrand in Schwaben sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um zwei Bewohner des Hauses in Marktoffingen (Landkreis Donau-Ries) - sie mussten wegen der starken Rauchentwicklung medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden liegt demnach im niedrigen sechsstelligen Bereich. Warum in dem Haus ein Feuer ausbrach, war laut Polizei zunächst unklar, die Ermittlungen dazu laufen. Etwa 85 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, dazu der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber.