Am Montagmorgen hat eine Autofahrerin einen toten Wolf zwischen Oberhof und Luisenthal entdeckt. Wie MDR Thüringen berichtet, sei das Tier augenscheinlich überfahren worden, der Kadaver habe am Straßenrand im Bereich einer Wegscheide gelegen. Woher der Wolf kam, sei unklar. Der Kadaver wurde deshalb an das Wolfskompetenzzentrum des Landes übergeben, das die Herkunft des Tieres und die Todesursache klären soll. Ein Sprecher des Umweltministeriums hatte die Übergabe des toten Wolfes dem MDR gegenüber am Montagnachmittag bestätigt.