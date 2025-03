Bei Feierlichkeiten in Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) anlässlich eines kurdischen Kulturfestes waren am vergangenen Sonntag mehrere Personen in Streit geraten. Ein 39-Jähriger wurde bei der Auseinandersetzung mit einem Messer tödlich verletzt. Ein 43-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit wurde festgenommen. Nach Angaben vom Montag wurde der Mann wegen Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft genommen.