Bad Nauheim (dpa/lhe) - Bei einem Streit soll eine Frau in Bad Nauheim (Wetteraukreis) ihren Lebensgefährten mit einem Messer schwer verletzt haben. Die 32-Jährige flüchtete, sie wurde am Tag danach von Polizisten gefunden und festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Inzwischen sei sie wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.