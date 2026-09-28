Ermittlungen laufen: Schuss auf Gaststätte in Marburg - Verdächtiger in U-Haft

Marburg (dpa/lhe) - Nach einem Streit soll ein 30-Jähriger in Marburg mindestens einen Schuss auf eine Gaststätte abgefeuert haben. Der Mann flüchtete nach der Tat in der Nacht zum Sonntag mutmaßlich mit seinem Fahrzeug, wurde aber von Polizisten gefunden und festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er sei heute einem Haftrichter vorgeführt worden und sitze jetzt in einem Gefängnis in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird demnach wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt.