Straubing (dpa/lby) - Ein Schüler soll in einer Schule in Straubing Pfefferspray versprüht haben. Dadurch seien acht Schülerinnen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Alle kamen per Rettungswagen in Krankenhäuser. Der 15-jährige Verdächtige habe das Reizgas während der Pause freigesetzt. Er wurde schließlich seinen Eltern übergeben. Den 15-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.