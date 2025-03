Parsberg (dpa/lby) - Nach der Bluttat bei einem großen Fest in Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) stehen umfangreiche Zeugenvernehmungen und die Spurenauswertung an. Bereits am Sonntag hatten Polizisten damit begonnen, die Personalien der mehr als 500 Gäste aufzunehmen. Wann der Verdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden soll, steht bisher nicht fest. Als Tatwaffe soll er ein Messer benutzt haben.