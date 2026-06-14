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  4. Frau erstochen – Angehöriger stellt sich der Polizei

Ermittlungen laufen Frau erstochen – Angehöriger stellt sich der Polizei

Nach einer tödlichen Messerattacke in Elsenfeld hat sich ein 27-jähriger Angehöriger der Polizei gestellt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Ermittlungen laufen: Frau erstochen – Angehöriger stellt sich der Polizei
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Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Elsenfeld - Bei einer Messerattacke ist am Abend in Elsenfeld im Landkreis Miltenberg eine 60 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Kurze Zeit später stellte sich ein 27-jähriger Familienangehöriger der Frau als Täter bei der Polizei. Wie die Beamten mitteilten, ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe der Tat und das mögliche Motiv sind noch unklar. Der Tatverdächtige hat wie das Opfer die afghanische Staatsangehörigkeit. 

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Zeugen hatten umgehend Polizei und Rettungsdienst alarmiert, als sie gegen 18.30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs in Elsenfeld die schwer verletzte Frau entdeckten. Die 60-Jährige starb später im Krankenhaus.

Kurz danach habe sich der 27-jährige Angehörige in der Polizeiinspektion Obernburg gestellt. Die Kripo Aschaffenburg übernahm zusammen mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen. Erste Zeugen seien bereits befragt worden, hieß es.