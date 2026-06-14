Ermittlungen laufen: Frau erstochen – Angehöriger stellt sich der Polizei

Elsenfeld - Bei einer Messerattacke ist am Abend in Elsenfeld im Landkreis Miltenberg eine 60 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Kurze Zeit später stellte sich ein 27-jähriger Familienangehöriger der Frau als Täter bei der Polizei. Wie die Beamten mitteilten, ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe der Tat und das mögliche Motiv sind noch unklar. Der Tatverdächtige hat wie das Opfer die afghanische Staatsangehörigkeit.