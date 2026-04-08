München - Eine Frau hat einen Mitarbeiter der Bahnsteigaufsicht in München in den Arm gebissen. Die 36-Jährige wollte im Stadtteil Pasing noch in eine S-Bahn einsteigen, obwohl sich die Türen bereits schlossen, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 29-jährige Mitarbeiter wollte das demnach verhindern. Daraufhin habe die Frau zugebissen. Der 29-Jährige erlitt laut Polizei eine sichtbare Bissspur, konnte aber weiterarbeiten und musste nicht behandelt werden. Gegen die Verdächtige ermitteln die Beamten wegen Körperverletzung.
Ermittlungen laufen Frau beißt Bahnmitarbeiter in München in den Arm
dpa 08.04.2026 - 10:03 Uhr