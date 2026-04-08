München - Eine Frau hat einen Mitarbeiter der Bahnsteigaufsicht in München in den Arm gebissen. Die 36-Jährige wollte im Stadtteil Pasing noch in eine S-Bahn einsteigen, obwohl sich die Türen bereits schlossen, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 29-jährige Mitarbeiter wollte das demnach verhindern. Daraufhin habe die Frau zugebissen. Der 29-Jährige erlitt laut Polizei eine sichtbare Bissspur, konnte aber weiterarbeiten und musste nicht behandelt werden. Gegen die Verdächtige ermitteln die Beamten wegen Körperverletzung.