Ermittlungen laufen Biathlet Botn will für seinen toten Freund weiterkämpfen

Muss mit diesen Bildern leben

Das Weihnachtsfest sei sehr schwer gewesen und "man ist durch viele Emotionen gegangen. Es geht immer noch auf und ab, aber mit jedem Tag wird es besser", sagt der dreifache Saisonsieger Botn. Mit Bakkens Eltern hatte er Kontakt und will sich in den nächsten Wochen mit ihnen treffen: "Meine ersten Gedanken waren bei ihnen. Man fühlt sich fast verantwortlich, wenn man der Erste ist, der ihn sieht. Ich denke sehr viel an seine Familie."