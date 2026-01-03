Ermittlungen laufen Biathlet Botn will für seinen toten Freund weiterkämpfen

Berlin - Der norwegische Biathlet Johan-Olav Botn hat erstmals über den Tod seines Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken gesprochen. Der 26-Jährige hatte seinen Freund am 23. Dezember tot in dessen Hotelzimmer im italienischen Lavazè gefunden. "Sivert und ich wollten an diesem Morgen um 9.00 Uhr Skifahren. Ich wollte kurz bei ihm vorbeigehen, um den Autoschlüssel zu holen und ein paar Ski und Stöcke aus dem Auto zu nehmen. Da fand ich ihn leblos in seinem Zimmer", sagte Botn im Interview des norwegischen Senders TV2.