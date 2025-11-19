Weißenhorn (dpa/lby) - Der Arm eines Arbeiters ist zwischen einer Baggerschaufel und einer Hauswand im Landkreis Neu-Ulm eingeklemmt worden. Gegen den 48-jährigen Baggerfahrer ermitteln die Beamten wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte kam nach dem Vorfall am Dienstagnachmittag in Weißenhorn in ein Krankenhaus. Er war mit dem Baggerfahrer auf einer Baustelle dort tätig.