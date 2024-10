Ermittlungen JVA Augsburg-Gablingen: Justizminister will informieren

Augsburg/München - Nach Vorwürfen wegen möglicher Häftlingsmisshandlungen in einer JVA in Augsburg steht zunehmend das bayerische Justizministerium im Fokus: Am Vormittag (11.00 Uhr) will Minister Georg Eisenreich (CSU) in München eine Stellungnahme zu den Ermittlungen abgeben.