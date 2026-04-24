Ermittlungen: In Wenden gefundener Schädel gehört zu getöteter 32-Jähriger

Fall löste Bestürzung aus

Sie hatte zuletzt in einem Flüchtlingsheim in Bonn gelebt. Ihr drei Monate altes Baby war unverletzt vor einem Kloster im hessischen Waldsolms gefunden worden. Die Leiche der Frau war dann Anfang Dezember in einem Wald in Monreal (Rheinland-Pfalz) entdeckt worden. An dem Leichnam fehlten die Hände und der Kopf. Wo und wie die Frau getötet wurde, blieb bislang weiter ungeklärt.